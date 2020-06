Thomas Pesquet bientôt passager de Crew Dragon, le taxi spatial de SpaceX ?

On l'imagine déjà vêtu de la combinaison de SpaceX, en train d'embarquer à bord de la capsule Crew Dragon. L'astronaute Thomas Pesquet devrait repartir pour une deuxième mission à bord de la station spatiale internationale (ISS) à l'été 2021, pour une durée de six mois. Le Français devrait s'envoler du Centre spatial Kennedy, à Cap Canaveral en Floride (Etats-Unis), et non du cosmodrome de Baïkonour (Kazakhstan) comme la dernière fois, sans doute à bord du taxi spatial de l’entreprise spatiale du milliardaire Elon Musk.

Au vu des échecs de la capsule Starliner de Boeing et après le lancement réussi de la mission Demo-2, c’est vraisemblablement à bord d’une capsule Crew Dragon de SpaceX que l’astronaute français devrait en effet rejoindre le laboratoire spatial. L'agence spatiale russe (Roscomos) était jusqu'à ce week-end encore la seule encore en capacité d’emmener l’Homme dans l’espace. Avec SpaceX, les Américains vont désormais pouvoir retrouver leur autonomie spatiale, après dix ans d'auto-stop à bord des vaisseaux Soyouz.