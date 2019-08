Découverte d'une étoile d'environ 13,5 milliards d'années, presque aussi vieille que l'Univers

Nous sommes tous des poussières d’étoiles. Elle est donc, en théorie, l'une de nos ancêtres les plus lointains. Cette géante rouge, presque aussi vieille que l’Univers, se serait formée il y a environ 13,5 milliards d’années, peu de temps après le fameux Big Bang qui serait survenu il y a 13,8 milliards d'années selon les scientifiques. Nichée dans la banlieue de la Voie lactée, à 35.000 années-lumière de la Terre, elle se nomme SMSS J160540.18–144323.1. "C'est comme repérer une goutte d'eau dans une piscine olympique", s’enthousiasme l’astrophysicien Thomas Nordlander, de l’ARC Centre of Excellence for All-Sky Astrophysics, à l'origine de sa découverte.





A ce jour, c'est l'une des plus anciennes étoiles connues. "Cette étoile incroyablement anémique, qui s'est probablement formée quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, possède des niveaux de fer 1,5 million de fois inférieurs à ceux du Soleil", a déclaré le scientifique dans un communiqué. Pour déterminer l’âge de cette étoile plurimillénaire, le Dr Nordlander et ses collègues de l'Université nationale australienne ont mesuré les quantités d’éléments lourds qui s’y trouvent.