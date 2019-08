Découverte d'une nouvelle planète potentiellement habitable : combien de temps faudrait-il pour atteindre GJ 257 d ?

Alors, avec un vaisseau spatial ? La sonde américaine New Horizons, qui a fait parler d'elle en juillet 2015 grâce aux spectaculaires images de Pluton qu'elle nous a transmises, file à la vitesse de 14,3 kilomètres par seconde (soit plus de 50.000 kilomètres par heure). Actuellement, c’est l’engin spatial le plus rapide jamais construit par l’Homme. Pour se rendre autour de GJ 257 d, il faudrait à New Horizons pas moins de 673.000 ans.





Hélas, nous n’avons pas encore les moyens techniques pour maintenir des astronautes en vie pour un voyage qui durerait plusieurs générations. Bref, vous l'aurez compris, on ne va pas y aller demain. Pour contourner ce problème, certains songent à envoyer des robots à la place des êtres humains. A l’instar de l’astrophysicien Stephen Hawking (décédé le 14 mars 2018) et du milliardaire russe Yuri Milner qui, en avril 2016, avaient dévoilé le prototype d’un nano-vaisseau, nommé Starshot (dont une vidéo de présentation est disponible sur YouTube).