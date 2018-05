Espace : des chercheurs prouvent l’origine extrasolaire d’un astéroïde

2015 BZ509 est-il un astéroïde-migrant ? Découvert en 2014, ce corps céleste de 3 km de diamètre est au cœur des recherches de Fathi Namouni (CNRS) et de sa consœur brésilienne Helena Morais. Des recherches qui semblent fructueuses puisqu'ils viennent tout juste de révéler les conclusions de leurs calculs. Et contrairement à Oumuamua - cet astéroïde qui avait frôlé la Terre en 2017 avant de plier bagages- 2015 BZ509 est bel et bien un membre permanent de notre système solaire. Il serait toutefois né dans un système stellaire voisin.





Sur son site, le CNRS précise : 2015 BZ509 "occupe l'orbite de Jupiter et tourne autour du Soleil à la même vitesse que la planète géante. Sauf qu'il le fait… en sens inverse. Or les astéroïdes qui ont de telles orbites rétrogrades se trouvent habituellement dans les confins du Système solaire".





Forts de ce constat, les deux chercheurs décident alors de retracer son orbite grâce à une simulation numérique. "Ils ont pu ainsi remonter durant 4.5 milliards d'années jusqu'à la naissance du système solaire, poursuit le CNRS. Surprise : 2015 BZ509 a toujours eu une orbite rétrograde, même aux premiers temps du système solaire, alors qu'à cette époque, absolument tous les astéroïdes et planètes tournaient autour du Soleil dans le même sens". Conclusion : "2015 BZ509 a dû naître dans un système stellaire voisin avant d'être capturé par Jupiter".