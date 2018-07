EXPLORE - Comment naît une planète ? Pour la première fois, des astronomes ont observé le phénomène

La naissance d'une planète à partir d'un disque de gaz et de poussière n'avait encore jamais pu être observée par des astronomes. La protoplanète, une géante gazeuse, se situe à 3 milliards de kilomètres de son soleil, ce qui équivaut approximativement à la distance entre le soleil et Uranus. Cette observation a pu être réalisée grâce à l’instrument SPHERE qui équipe le télescope géant de l'ESO, actuellement l’un des chasseurs d’exoplanètes les plus performants.