Crew Dragon et SpaceX ouvrent un nouveau chapitre dans l'histoire de la conquête spatiale

27 heures de vol plus tard, après un long périple autour de la Terre à la vitesse ahurissante de 27.000 km/h, la capsule Crew Dragon s'est arrimée dans la nuit de lundi à mardi à la Station spatiale internationale. Il s’agit là de la toute première mission opérationnelle du nouvel "autobus spatial" de la Nasa, après le vol de démonstration de mai dernier. Et c'est aussi la première fois qu’un vol régulier est opéré par une société privée, avec à son bord quatre astronautes à la fois. Une petite révolution dans le domaine de l'exploration spatiale.

Cette fois, il ne s'agit pas d'un vol de démonstration. Une capsule Crew Dragon de SpaceX, propulsée par une fusée Falcon 9 également conçue par la compagnie d’Elon Musk, a quitté la Terre dimanche soir pour rejoindre la Station spatiale internationale (ISS). À son bord, trois astronautes américains et un japonais qui séjourneront à bord du laboratoire orbital pour une mission de six mois.

Capable d’embarquer simultanément quatre astronautes et jusqu’à six tonnes de matériel, le vaisseau Crew Dragon de SpaceX n'est pas une capsule spatiale comme les autres. Écrans plats tactiles et joystick ont remplacé les habituelles rangées de boutons, voyants lumineux et autres câbles disgracieux. L’intérieur de cet engin ultra high-tech au design épuré et futuriste n’est pas sans rappeler l’habitacle du célèbre vaisseau Discovery One imaginé par le réalisateur Stanley Kubrick pour le film 2001, l'Odyssée de l'espace. Tout comme la combinaison que porte l’équipage, dont le voyage est retransmis intégralement en direct ou presque grâce à des caméras embarquées.