La Lune a-t-elle accueilli la vie il y a plusieurs milliards d’années ?

Pour vérifier et valider (ou non) leur théorie et alors que les traces possibles d’eau liquide ont été effacées par les vents solaires ou les impacts de météorites, les deux chercheurs estiment qu’un "programme d’exploration agressif" est nécessaire. Si une telle demande n’est pas possible, des simulations de l’environnement lunaire d’il y a 3,5 milliards d’années pourraient suffire.