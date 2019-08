La Lune serait bien plus vieille que nous ne le pensions jusqu'ici !

De cette manière, les scientifiques ont pu mesurer, avec une précision extrême, l’âge de ces roches lunaires. "En comparant les quantités relatives d'éléments différents dans les roches qui se sont formées à des moments différents, il est possible d'apprendre comment chaque échantillon est lié à l'intérieur de la lune et à la solidification de l'océan magma", a déclaré Raúl Fonseca, géochimiste à l’Université de Cologne et coauteur de l’étude, dans un communiqué. 4,51 milliards d’années, quelques cratères mais toujours pas une ride !