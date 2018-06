La sonde Hayabusa-2 a rendez-vous le 27 juin avec l’astéroïde Ryugu

L’engin, lancé en 2014 par l'Agence spatiale japonaise (Jaxa), a déjà son objectif en ligne de mire. "Hayabusa-2 a pris une image de Ryugu à 920 km de distance et nous commençons à apercevoir sa forme", a annoncé la Jaxa dans un tweet publié le 14 juin dernier. "Et il ressemble… à une sorte de dango !", ajoute-t-elle, en référence à une préparation culinaire sucrée très prisée au Japon, à base d'eau et de riz gluant ayant une forme de toupie. Une série d’images, postée le 16 juin dernier, offre une vue de l’astéroïde à une distance de 700 km. Le rendez-vous entre Hayabusa-2 et Ryugu est prévu pour le 27 juin, indique l'Agence spatiale japonaise sur son site internet.