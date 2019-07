Mars : boire un (petit) verre de vin par jour serait bon pour la santé des futurs colons

D’une durée de neuf mois, en tenant compte des technologies actuelles, le voyage pour se rendre sur Mars n’aura rien d’une promenade de santé. Mais la route est encore longue avant d’envisager une telle expédition. L’expérience "Twins Study", menée en 2015 sous l’égide de la Nasa, a permis de s’en faire une idée plus précise. En comparant l’astronaute américain Scott Kelly, qui a vécu trois cent quarante jours à bord de la Station spatiale internationale (ISS), à son frère jumeau Mark, qui lui est resté sur Terre, les scientifiques ont observé une multitude de modifications survenues chez le premier des deux frangins.





La perte de densité osseuse et de masse musculaire, dues à l'absence de gravité, figurent parmi les effets les plus connus d’un séjour prolongé de près d’un an dans l’espace. De fait, les muscles étant moins sollicités, ils ont besoin de moins de force pour se déplacer. "Les astronautes perdent 20% de leur masse musculaire dans des vols spatiaux de cinq à onze jours, détaille la Nasa sur son site internet. Le seul moyen de minimiser cette atrophie passe par un exercice physique intense, en particulier des exercices de force, combinés à un régime alimentaire adéquat."