Rendre habitable la planète rouge serait possible grâce à ce matériau révolutionnaire

L'aérogel ressemble à un gel où le composant liquide est remplacé par du gaz. Il a été créé par Samuel Stephens Kistler en 1931. Des aérogels composés de carbone ont été inventés au début des années 1990 et en 2012, des aérogels à base de polymères ont été synthétisés. Ce corps solide a des pores composés à 90% d'air, dont la taille ne dépasse pas quelques nanomètres, ce qui en fait un des isolants les plus performants et par ailleurs un matériau dix fois plus léger que l'eau.





Selon les chercheurs, avec une épaisseur de deux à trois centimètres de celui-ci, on pourrait créer des îlots d'habitabilité. Des sortes d'espaces qui seraient protégés du rayonnement ultraviolet mais qui laisseraient passer suffisamment de lumière pour dynamiser la photosynthèse et augmenter les températures sur Mars. Les tests en laboratoire avec un soleil artificiel rappelant les conditions sur la planète rouge se sont avérés concluants puisque la différence de température entre l'extérieur et la couche d'aérogel a atteint presque 65 °.





"Sous un dôme recouvert d'une couche d'aérogel de silice, vous aurez de l'eau liquide en permanence et leur mise en œuvre ne nécessiterait que peu d'énergie et aucun entretien", assure Robin Wordsworth, professeur à Harvard. Coloniser Mars ne semble donc pas si impossible finalement !