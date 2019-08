Un astéroïde presque aussi grand que deux tours Eiffel va passer près de la Terre samedi

Chaque année, environ six objets spatiaux d’une taille équivalente à 2006 QQ23 passent à proximité de la Terre. Autant dire que l'événement n'a rien d'exceptionnel. Mais s'il n'y aucune menace imminente, le risque est cependant bien réel. Les agences spatiales, et notamment la Nasa, scrutent avec attention ces bolides qui, en raison de leur orbite, pourraient un jour entrer en collision avec note planète. Actuellement, plus de 896 comètes et astéroïdes mesurant plus d’un kilomètre sont placés sous haute surveillance. Non pas parce qu’ils constituent une menace imminente, mais bien pour s’assurer qu’ils ne le deviennent pas. Car, dans l’immensité du Cosmos, une infime déviation de vitesse, même de l’ordre de quelques centimètres par seconde, suffirait pour modifier la trajectoire de l'un d'eux de plusieurs millions de kilomètres.





En 2022, la mission américano-européenne DART aura justement pour but d'expérimenter une technique de déviation d'astéroïde. Une sonde spatiale de la Nasa va tirer un projectile artificiel qui va frapper à six kilomètres par seconde la surface de Didymoon, la petite lune de Didymos, un astéroïde de 800 mètres de diamètre autour duquel elle orbite. Il s’agira du tout premier test grandeur nature. Côté européen, la mission Hera consistera à envoyer un orbiteur qui ira constater le résultat de la déviation. Sur place, l’appareil sera chargé de mesurer le résultat de cette déviation, c’est-à-dire la période orbitale de la petite lune autour de son corps central, ainsi que la taille du cratère et sa morphologie. De quoi nous armer face à une éventuelle menace venue du ciel.