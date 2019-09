Une météorite révèle son secret près de 70 ans après sa découverte en Australie

Pendant des décennies, des scientifiques ont tenté de percer son secret. En vain. De la taille d’un citron, ce caillou tombé du ciel aux reflets rouge et noir, pesant quelque 210 grammes, a été repéré en 1951 en Australie dans le nord de Weddenburn, une petite ville isolée qui fut à l'époque l’un des points névralgiques de la Grande ruée vers l’or australienne. Sauf qu’aucune pépite de ce type n’avait été aperçue auparavant dans la région.





Et pour cause, le morceau de métal en question provient vraisemblablement du noyau en fusion d’une ancienne planète qui aurait disparue il y a bien longtemps. En utilisant des technologies de pointe, encore inexistantes à l’époque de sa découverte, une équipe de l’Université américaine California Institute of Technology (Caltech) a repéré la présence d’un minéral qui n’avait encore jamais été rencontré dans la nature jusqu’à présent. Leurs recherches ont été publiées dans la revue scientifique American Mineralogist.