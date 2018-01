Espace : une "super Lune bleue de sang" envahira le ciel la nuit du 31 janvier 2018

C'est une combinaison de phénomènes extrêmement rare. Lundi 31 janvier, une "super Lune", une "Lune bleue" et une éclipse lunaire se combineront. Une conjonction associée à l'astre sélène qui, comme le rapporte Sciences Avenir, n'a pas eu lieu depuis... le 31 mars 1866 ! Qu'est-ce qu'une "super Lune" ? Ce phénomène, qui survient 4 à 6 fois par an, signifie que la pleine lune coïncide avec le moment où notre satellite se situe à plus de 90% de son périgée, point de l'orbite légèrement ellipsoïdale où ce dernier se situe au plus près de la Terre.





Et elle ne devrait pas passer inaperçue dans le ciel. En effet, cette "super Lune bleue de sang" semblera ainsi 14% plus grosse et 30% plus brillante qu’à l’accoutumée en raison de la distance Terre-Lune qui sera alors de 359.000 kilomètres, soit 50.000 kilomètres de moins que la distance maximale. Elle sera la deuxième pleine lune du mois calendaire (janvier 2018), la première s’étant produite dans la nuit du 1er au 2 janvier.