Une météorite tombe sur l'ouest de Cuba

"Des pierres sont tombées", a-t-il ajouté, la plus grosse d'entre elles - mesurant entre "20 et 30 centimètres" - "a laissé des traces de son impact" sur une route menant à une attraction touristique de la ville, a-t-il ajouté. Outre Viñales, l'explosion a notamment été entendue dans les localités de Consolación del Sur, Minas de Matahambre, et Martínez, a rapporté l'Agence cubaine d'informations (ACN, officielle).