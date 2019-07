Et le premier fruit à voir le jour dans l'espace sera...

Cultiver des légumes et des fruits, à quatre cent kilomètres au-dessus du plancher des vaches, dans un environnement dépourvu de gravité, n’est pas une mince affaire. Alors, imaginez à bord d'un vaisseau spatial, dans le vide sidéral. Dans l’espace, l’eau ne ruisselle pas. Elle s’écoule, en formant de petites bulles en suspension. En outre, en l’absence de lumière émise par le Soleil, pas de photosynthèse. Et sans le vent et les insectes, pas de pollinisation non plus. Difficile dans ce contexte d’avoir la main verte. C’est pourtant l’une des conditions sine qua non pour la préparation des futures missions d’explorations spatiales.





A bord de la Station spatiale internationale (ISS), les astronautes n’ont guère d’occasion de manger des produits frais. Ceux arrivant via les cargos de ravitaillement -des carottes et des pommes de terre, notamment- doivent être consommés, de fait, dans un délai relativement court. La santé des voyageurs de l'espace dépend très largement de leur alimentation. Et cela, d’autant plus que dans les produits lyophilisés un certain nombre d’éléments nutritifs essentiels, comme les vitamines C et K, disparaissent avec le temps. Des recherches l'ont démontré par le passé : si les astronautes en sont privés trop longtemps, le risque de développer des infections, des cancers et des maladies cardiaques s'accroît inévitablement.