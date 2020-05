La pluie de météores Êta aquarides sera observable dans le ciel nocturne jusqu'à la fin mai

En rentrant dans notre monde, ces petit caillots cométaires cognent dans les molécules de l’atmosphère et ce choc, extrêmement violent, produit de la lumière. C'est la fin de son voyage, de sa vie. Petit à petit, les molécules de l'air arrachent les atomes du caillot, jusqu’à ce qu'il n'y en ait plus, laissant de belles traînées lumineuses dans notre ciel. "C’est un peu comme lorsqu’une fusée redescend sur Terre. Au moment de sa rentrée d'atmosphère, du fait de sa vitesse, la température atteint alors plusieurs milliers de degrés Celsius", explique Anthony Salsi.

Son nom, ce ballet céleste le doit en fait à une étoile, Êta Aquarii, située dans la constellation du Verseau. "Les astronomes l’ont baptisé ainsi car c’est à cet endroit qu’il faut regarder dans le ciel", explique Anthony Salsi. Le phénomène sera surtout observable dans l’Hémisphère sud. Néanmoins, il sera possible, pour les plus obstinés, d’en apercevoir quelques-unes sous nos latitudes, estime Anthony Salsi. "Pour espérer en apercevoir, il faudra regarder en direction d'Êta Aquarii, c’est-à-dire vers l'Est. Et très tôt le matin, aux alentours de 3h30", prévient-il.