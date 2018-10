Etats-Unis : il utilise une météorite valant 100.000 dollars pour caler une porte pendant 30 ans

Après trois décennies finalement, l'habitant de la ville d'Edmore s'est décidé à contacter l'université centrale du Michigan (CMU) pour en savoir plus sur cette pierre pas comme les autres. Et la surprise de Mona Sirbescu, professeure de géologie, fut immense. Elle tombe des nues : "C'est le spécimen avec le plus de valeur monétaire et scientifique que j'ai jamais vu de ma vie". La météorite pourrait valoir jusqu'à 100.000 dollars.