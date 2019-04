ExoMars2020 : vous aussi, participez à la mission avec le "The Voice" de l'espace !

Les Terriens intéressés doivent envoyer leur candidature et leur fichier audio à l'adresse : mars.vesmir.cz, sur le site du journal scientifique tchèque Vesmir, partenaire de l'opération. Vous avez jusqu'au 20 avril pour tenter votre chance. "Vous pouvez enregistrer n'importe quoi, de la musique avec des paroles, des messages ou des sons simples. Nous préférons des messages originaux et ceux qui porteront un message valable pour le monde actuel et pour l'humanité", expliquent les organisateurs. "Messages offensants, vulgaires ou banals" s'abstenir, précisent-ils. Chanter sur Mars, ça n'arrive qu'une fois dans une vie.





L'arrivée de la sonde spatiale de l'Esa est prévue pour février 2021. Elle emportera à son bord une plateforme d'atterrissage russe, ainsi qu'un petit robot d’exploration qui tentera de trouver des signes de vie passée sur Mars en forant la surface.