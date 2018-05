VIDÉO - Avez-vous déjà vu l’œil de Jupiter ?

En 2008, des chercheurs de l’agence spatiale américaine (Nasa) et de l’université du Nouveau-Mexique ont analysé la taille, la forme, la couleur, la trajectoire et la force des vents de la grande tache rouge depuis 150 ans. Et s'ils ont pu constater un rapetissement inéluctable, ils ont surtout découvert que cet anticyclone s’étendait en hauteur, comme une poterie en argile en train d’être façonnée.





De plus, on note que le rétrécissement de la tache est accompagné d’une intensification de sa couleur orange sombre. D'où une question a priori primesautière et pourtant fort légitime que tout le monde se pose : pourquoi la Grande Tache Rouge est-elle rouge ?