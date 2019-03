EXPLORE - En route vers Triton, cette lune de Neptune qui abriterait un océan

Elle n'a pas été visitée par un vaisseau spatial depuis trente ans. Triton, la plus grande lune de Neptune, intrigue depuis longtemps les astronomes, en raison des geysers qui y ont été détectés. En 1989, lors de son survol par la sonde américaine Voyager-2, des panaches d’azote, s’élevant dans l’air à 8 kilomètres d’altitude, avaient en effet été repérés par les instruments de bord de l'engin. Or, de fait, ce cocktail "chaleur + eau" est propice à l’apparition de la vie. Pendant une partie de son histoire, si l'on en croit ces observations, Triton aurait donc été recouverte d’un océan liquide.





Toute la question est désormais de savoir si celui-ci existe encore de nos jours. Une autre question demeure : Neptune étant trente fois plus éloignée du soleil que la Terre, comment de l’eau peut-elle s’y trouver encore sous une forme liquide ? La température de l'eau dans l'océan de Triton pourrait être beaucoup plus froide que le point de congélation habituel (autour de -100 degrés Celsius). Selon les scientifiques, la présence d'ammoniac permettrait de la conserver à l'état liquide. Néanmoins, cela reste encore à prouver. La possibilité de l’existence d'un océan sur Triton signifierait en tout cas qu'une étendue encore plus vaste de notre système serait en mesure d’accueillir la vie.