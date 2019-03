EXPLORE - La féerie nocturne des aurores polaires, comment ça marche ?

Celles que l’on observe le plus couramment sont de couleur verte. Mais en cas d’activité solaire très intense, il est parfois possible d’admirer des aurores polaires rouges, voire même bleues et mauves. Cette différence de couleur est due à l’altitude à laquelle les aurores se forment. En-dessous de 100 km, l’oxygène est moins dense dans l’atmosphère et les particules d’azote produisent des émissions lumineuses bleues et mauves. Entre 100 et 240 km d’altitude, la collision entre les particules solaires et les molécules d’oxygène provoque l’apparition des fameuses lueurs vertes. Enfin, plus haut, au-delà de 240 km, l’oxygène émet des aurores de couleur rouge.