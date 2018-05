EXPLORE - Planète puis "planète naine", Pluton serait finalement un amas de comètes

Le statut de Pluton ne cesse de susciter le débat. Déchue de son statut de planète il y a 12 ans, elle était depuis considérée comme une "planète naine". Mais selon une récente étude parue dans la revue Icarus et réalisée par les chercheurs du Southwest Research Institute, un laboratoire de recherche texan, Pluton serait en fait le conglomérat de milliards de comètes.





Pour arriver à une telle conclusion, les scientifiques se sont appuyés sur les données recueillies par la sonde New Horizon, qui a survolé Pluton et son glacier d’azote Spoutnik en 2015, et Rosetta, qui a étudié la comète Tchouri. Ces deux sondes ont révélé que les taux et les quantités d’azote de la plaine Spoutnik et de Tchouri étaient similaires. "Nous avons trouvé une cohérence intrigante entre la quantité d'azote dans le glacier et la quantité attendue si Pluton était formée par l'agglomération d'environ un milliard de comètes ou d'autres objets de la ceinture de Kuiper, similaires en termes de compositions à 67P [Tchouri, ndlr.]", explique dans un communiqué Christopher Glein, l’un des deux auteurs de l’étude.