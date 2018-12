EXPLORE - Elles traversent le Système solaire : les comètes, c'est quoi ?

C'est dans la soirée du dimanche 16 décembre et les heures qui suivront que la comète 46P/Wirtanen, qui traverse actuellement le Système solaire, sera la plus proche de la Terre, et donc la plus brillante pour nous. L’astre chevelu va passer à seulement 11,6 millions de km de nous.





Les comètes sont composées d’une tête munie d’une chevelure, appelée coma. En s’approchant du Soleil, elles forment une queue, constituée de plasma et de poussière. Une partie de la glace de leur noyau s’évapore et se transforme en gaz, ce qui donne cette traînée si caractéristique.





La comète de Halley est la plus célèbre de toutes les comètes. Cet objet céleste est connu depuis les temps préhistoriques. Mais elle a été identifiée pour la première fois en 1705 par un dénommé Edmond Halley, qui publia un livre avançant que les comètes apparues dans le ciel en 1531, 1607 et 1682 étaient en fait une seule et même comète. Elle revient fidèlement vers notre Soleil tous les 75 ans.