Falcon Heavy : décollage réussi pour le premier vol commercial de la fusée de SpaceX

"Falcon Heavy est en route vers l'espace", a lancé un commentateur de Space X lors de la retransmission du tir en direct sur internet, peu après le décollage. Falcon Heavy, qui s'est détachée de son pas de tir à Cap Canaveral, en Floride à 18h36 locales (22h36 GMT), doit placer le satellite Arabsat-6A - qui pèse six tonnes - en orbite géostationnaire, à 36 000 km de la Terre. Cette opération doit intervenir environ 34 minutes après le décollage. "La trajectoire a l'air bien", a déclaré le commentateur.





L'objectif de la société est également de récupérer sur Terre les trois boosters de la fusée : deux sur la terre ferme (environ 8 minutes après le décollage) et le troisième sur la barge stationnée dans l'océan Atlantique baptisée "Of course I still love you" près de dix minutes après le décollage. SpaceX, la compagnie spatiale d’Elon Musk, a deux fusées opérationnelles: la Falcon 9, qui effectue la plupart des lancements et domine le marché américain (21 lancements en 2018), et la Falcon Heavy, qui sert à lancer des charges utiles beaucoup plus lourdes ou sur des orbites plus distantes.