Falcon Heavy va effectuer son 1er vol commercial : on vous présente la fusée la plus puissante du monde

Haute de 70 mètres et large de douze mètres, Falcon Heavy est en fait un assemblage complexe de trois fusées Falcon 9, le lanceur moyen de SpaceX, attachées de front pour former le premier étage sur lequel est installé un second étage. L’engin peut emporter jusqu'à 63,8 tonnes en orbite terrestre basse, soit "une masse équivalente à un Boeing 737 chargé de ses passagers, équipage, bagage et carburant", précise l'entreprise américaine sur son site internet.





C'est deux fois plus de charge utile que la Delta IV Heavy de Boeing et Lockheed Martin (United Launch Alliance), le plus gros lanceur en service actuellement, pour "un coût trois fois inférieur", affirme Elon Musk - le coût d'un lancement de la Delta IV Heavy est d'environ 300 millions d'euros. Dans l'histoire de l'industrie spatiale, seuls Saturn V, conçue par la Nasa dans les années 1960 et qui emporta les astronautes du programme Apollo, et le lanceur lourd Energia, développé par l'Union soviétique dans les années 70, offraient une puissance supérieure à la Falcon Heavy.