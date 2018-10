Fête de la science 2018 : notre sélection pour que vos enfants apprennent en s'amusant

En complément de sa programmation classique, la Cité des sciences et de l’industrie propose tout un tas d’animations, de démonstrations et d’ateliers. Le célèbre musée parisien est notamment gratuit jusqu'au dimanche 7 octobre. Les enfants, vêtus de blouses blanches et de gants, se glisseront dans la peau des inspecteurs de la police scientifique et perceront les mystères de l’ADN. Ils pourront également se faire tirer le portrait par un robot dessinateur.





La réalité virtuelle sera aussi de la fête. Casque de VR vissé sur la tête, les visiteurs pourront parcourir le corps humain de l’intérieur, comme une cellule, ou se mettre aux commandes d’une locomotive à vapeur des années 30. Autre temps fort, l’ancien animateur de l’émission "C’est pas sorcier", Fred Courant, animera un bar des sciences avec débats, spectacles et expériences. Le public pourra aussi apprendre à réparer ses appareils électroménagers. Pour en savoir plus.