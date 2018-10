Frappé par une panne, le télescope spatial Hubble à l'arrêt

Le poids des années. Propulsé le 24 avril 1990 par la navette Discovery, le télescope américain Hubble est à l’arrêt, souffrant d’une défaillance au niveau de ses gyroscopes (pièces permettant d’orienter et de stabiliser l’appareil). Il est ainsi passé en "mode sécurisé", a révélé la Nasa lundi. Et pour cause, il ne possède que deux gyroscopes fonctionnels sur six alors que trois sont nécessaire pour optimiser ses capacités. Pour mémoire, ce téléscope nous a permis d’accumuler nombre d’images du système solaire, de la voie lactée et de galaxies. De quoi nous permettre de mieux cerner les mystères de l’univers.





D’après l'agence spatiale américaine, les experts "prennent des mesures pour ramener Hubble" au plus haut niveau scientifique. De son côté, Rachel Osten, directrice adjointe de la mission Hubble, confie sur Twitter avoir passé un week-end "très stressant". "Nous savions que cela allait arriver. Le gyroscope a fonctionné environ six mois de plus que ce que nous pensions", a-t-elle indiqué avant d’ajouter : "Nous allons travailler sur ces problèmes et nous serons de retour".