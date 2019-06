FUTUR & CO - Bitcoin : faut-il investir dans une monnaie virtuelle ? #20

Le Bitcoin a été créé il y a un peu plus de 10 ans, par un inconnu qui se présente sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, mais en fait on ne sait pas réellement qui c’est. Et pour créer cette monnaie virtuelle, il a inventé une technologie que l’on appelle la Blockchain. Il s'agit d'une technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle (définition de Blockchain France).

En d'autres termes, si j'effectue une transaction avec quelqu'un, celle-ci est enregistrée dans des centaines d'ordinateurs différents en même temps. Résultat : plus de sécurité, car il serait trop compliqué de falsifier les données de centaines d'ordinateurs simultanément. Et plus de transparence, la preuve de la transaction n'est pas conservée par un seul acteur (comme une Banque) mais par ces centaines d'utilisateurs.

La blockchain est utilisée dans le domaine de la finance, mais pas seulement. On peut aussi l'appliquer à la traçabilité des produits, par exemple pour suivre une boite de médicaments tout au long de son circuit de distribution, et être sûr qu'elle n'a pas été remplacée par un lot de médicaments contrefaits.

Depuis la création du Bitcoin, des milliers de monnaies virtuelles ont été créées, et des acteurs comme LGO proposent d'investir sur ces monnaies, comme on le ferait avec des actions d'entreprises. Mais attention, ce type de placement peut s'avérer risqué, il faut donc bien se renseigner avant de s'engager.