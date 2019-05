FUTUR & CO - Fusion nucléaire : l'énergie du futur ? #16

Disposer d’une source d’énergie quasiment inépuisable, sans danger, et surtout avec un faible impact pour l’environnement, c’est un enjeu stratégique pour notre avenir, et c’est ce que cherchent à faire les scientifiques avec le projet ITER. Et pour cela, ils s’inspirent et tentent de reproduire les réactions nucléaires qui alimentent le soleil et même l’ensemble des étoiles.

Je me suis donc rendu dans le sud de la France à Cadarache, pour découvrir le chantier de l’un des projets les plus ambitieux au Monde. Et pour nous expliquer ce qu’est précisément la Fusion nucléaire, et les espoirs qu’elle suscite, je suis avec Bernard Bigot, le directeur général de ce projet international.