FUTUR & CO - Le ciel peut-il nous tomber sur la tête ? #7

C’est une crainte sûrement aussi vieille que l’Humanité : le ciel pourrait-il nous tomber sur la tête ?!! On peut en tous cas se poser la question, surtout quand on nous annonce régulièrement qu’un astéroïde va frôler la terre, et que ce serait un cataclysme s’il nous percutait !





Et puis il y a aussi ces débris spatiaux de plus en plus nombreux qui tournent autour de notre planète. Ils sont une menace pour nous les terriens, mais surtout pour les astronautes de la station spatiale, et pour le fonctionnement de nos satellites.





Mais heureusement, les scientifiques cherchent des solutions pour éviter la catastrophe ! C’est le cas de Christophe Bonnal, expert au CNES, le centre national des études spatiales, que je reçois aujourd’hui avec Christine Chapel, ma consœur spécialisée dans l’actualité spatiale pour les journaux de TF1.