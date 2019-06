Episode 21 - Planète rouge : à la recherche de nos origines

Elle est située en moyenne à 76 millions de km de la Terre, elle est 2 fois plus petite que notre planète, et elle intéresse particulièrement les scientifiques parce qu’elle pourrait nous aider à comprendre nos origines, et comprendre aussi comment la vie est apparue chez nous. Episode #21 : Direction la planète Mars, avec Gilles Dawidowicz, le secrétaire général de la Société Astronomique de France, et Christine Chapel, ma consœur spécialiste de l’Espace pour les JT de TF1.