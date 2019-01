FUTUR & CO - Sommes-nous seuls dans l'Univers ? #3

Toutes les semaines, Fabrice Collaro vous propose son podcast : Futur & Co. L’objectif de ce podcast est de faire de la pédagogie autour des progrès scientifiques et technologiques, et donc de rendre simple ce qui nous semble si compliqué ! Chaque semaine un expert nous fait le point très simplement sur une thématique, et nous projette aussi dans le futur, pour savoir ce qui nous attend !