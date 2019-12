Géminides : comment observer la pluie de météores qui va illuminer le ciel ce dimanche soir à partir de 17h

Lorsqu’il fait beau à la mi-décembre, ce qui est loin d’être toujours le cas, il faut en profiter pour observer le ciel nocturne avec l’espoir de saisir l’éclat fugace de quelques étoiles filantes de l’essaim des Géminides. La Terre traverse en effet, en ce moment-même, la périphérie de la zone poussiéreuse qui enveloppe l’orbite de l’astéroïde Phaéton, un corps céleste de 5 kilomètres de diamètre.

Contrairement aux pluies de météores classiques, les Géminides ne semblent pas provenir d'une comète mais d'un mystérieux objet nommé (3200) Phaéton. Sa nature exacte suscite encore des doutes dans l'esprit des astronomes qui le qualifient de "comète rocheuse". La pluie de météores - plus méconnue et pourtant plus nombreuse que celle des perséides au mois d'août - se manifeste chaque année en décembre lorsque la Terre croise la route des débris. Mais elle atteint généralement son pic d'activité autour de la mi-décembre.

Depuis plusieurs nuits, il est possible de distinguer les étoiles filantes malgré la présence - parfois forte - de la Lune dans l'axe des Géminides. Ce dimanche soir, les conditions devraient être particulièrement intéressantes pour les observateurs puisqu'il ne sera pas nécessaire de veiller toute la nuit. Il sera en effet possible d'observer les étoiles filantes dès 17h. Inconvénient : seul une partie de la France sera concernée par un ciel dégagé (consultez les prévisions météo ci dessous). On peut s'attendre ainsi à observer entre 50 et 100 météores par heure, si les conditions météorologiques se montrent favorables.