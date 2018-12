Géminides : comment observer la pluie de météores qui va illuminer le ciel la nuit prochaine

La plupart des météores apparaissent généralement entre minuit et 4 heures, le radiant étant le plus haut dans le ciel autour de 2 heures. La Lune entamant sa nouvelle phase, elle ne gênera pas outre mesure l'observation. Installez-vous, si possible, loin des foules, dans un espace dégagé situé à plus de 15 kilomètres d’une agglomération pour éviter la pollution lumineuse. L'idéal est sur un site en hauteur, en bord de mer ou au milieu d’un champ. Un transat, un thermos et de quoi vous protéger du froid, c’est tout ce dont vous aurez alors besoin.





Et où doit-on regarder dans le ciel ? Comme leur nom l'indique, le radiant de ces météores se situe au niveau de la constellation des Gémeaux, c'est donc de cet endroit qu'ils sembleront provenir. Mais il n'est pas indispensable de regarder dans cette direction pour apercevoir les étoiles filantes. Le tout à l’œil nu, sans aucun matériel particulier nécessaire. Il vous faudra cependant patienter au moins dix minutes avant que la rétine ne s'habitue à l'obscurité.