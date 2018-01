Génétique : la Chine annonce la naissance de deux premiers singes clonés

En 1996, une technique de clonage a été mise en œuvre pour donner naissance à la célèbre brebis Dolly, le premier mammifère cloné de l'histoire. Ce jeudi, la Chine a annoncé que son équipe de chercheurs a réussi à engendrer deux macaques génétiquement identiques, en utilisant le transfert de noyau. Il s'agit de la même technique utilisée il y a plus de vingt ans.



