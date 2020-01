Glissant de vie à trépas, l'étoile géante Bételgeuse accapare l'attention des astronomes du monde entier

Rien n’est éternel, pas même les étoiles. Bételgeuse, l'une des plus brillantes de la Voie lactée, s’apprête à passer de vie à trépas. Sa luminosité diminue inexorablement depuis quelques semaines. Et l'événement met le petit monde des astronomes en ébullition car il pourrait annoncer son explosion en supernova, phénomène rarissime dans notre galaxie. Nichée dans la constellation d'Orion, cette super-géante rouge, presque mille fois plus grosse que le Soleil, brille intensément dans le ciel d'hiver, où elle est visible à l'œil nu grâce à sa couleur orange.

L'étoile figurait parmi les 10 les plus brillantes de la galaxie, mais depuis la mi-novembre, "sa luminosité a chuté de manière drastique, de l'ordre de 70%", explique à l'AFP Pierre Kervalla, de l'Observatoire de Paris - PSL. En décembre dernier, avertis de ce changement par des amateurs, des astronomes ont enclenché une vaste campagne d'observation, mobilisant les plus grands télescopes de la planète, dont le Very Large Telescope au Chili.