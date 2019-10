Google prétend avoir atteint la "suprématie quantique" : de quoi s'agit-il ?

FUTUR - Le géant américain affirme avoir atteint la "suprématie quantique", une étape cruciale dans le développement de machines d'un nouveau genre, offrant des capacités phénoménales de calcul . Pour en savoir plus, LCI a contacté Iordanis Kerenidis, chercheur à l’Institut de recherche en informatique quantique fondamentale.

NOTA BENE : article publié pour la première fois le 27 septembre. Nous le republions ce 23 octobre après que l'étude de Google, diffusée semble-t-il par erreur le 24 septembre, a été mise en ligne officiellement par Nature.

Dans la course à l’ordinateur quantique, une étape majeure semble avoir été franchie par une équipe de scientifiques de Google. Le géant des technologies affirme, dans une étude rendue publique par erreur sur le site de la Nasa le 21 septembre dernier, avant d'être relayée dans la foulée par le Financial Times, avoir atteint la suprématie quantique. Les chercheurs de l'entreprise de Moutain View y décrivent une expérience au cours de laquelle ils seraient parvenus à mettre au point un processeur quantique capable de mener un certain type d’opérations en trois minutes et vingt secondes, là où il faudrait plus de 10.000 ans au plus avancé des supercalculateurs actuels.

LCI a contacté Iordanis Kerenidis, chercheur à l’Institut de recherche en informatique quantique fondamentale et directeur de l'antenne parisienne du Centre for Quantum Computing (Centre pour l'informatique quantique, en français), pour en savoir plus sur cette révolution à venir.