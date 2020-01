Grâce à ce robot-pigeon, les drones de demain voleront comme des oiseaux

Depuis Leonard de Vinci et ses célèbres machines volantes, les inventeurs se creusent la tête pour créer des machines capables de voler aussi agilement, rapidement et gracieusement que des oiseaux. Ce rêve s'est un peu plus rapproché de la réalité la semaine dernière. Des chercheurs américains de l'université de Stanford, en Californie, ont annoncé avoir étudié minutieusement les ailes de cadavres de pigeons pour créer le "PigeonBot", une sorte de drone avec des ailes formées de quarante plumes… de pigeon.

"Les ingénieurs en aérospatiale et en matériaux peuvent désormais commencer à repenser comment concevoir et confectionner des ailes et matériaux qui se transforment aussi habilement que le font les oiseaux", explique David Lentink, professeur en génie mécanique à Stanford et auteur de deux articles décrivant les résultats de cette étude dans les revues Science et Science Robotics.