Il est encore plus vieux que Lucy : voici le visage de l'un de nos plus anciens ancêtres sur Terre

Il y a environ 3,8 millions d’années, un ancêtre direct de l’Homme moderne, localisé au delta d’un ancien fleuve, dans ce qui est aujourd’hui la Corne de l’Afrique, rendait son dernier souffle. Ne laissant entrevoir que sa mâchoire, sa tête était ensevelie dans du sable. Au fil du temps, elle a fini par se solidifier pour former une sorte de casque de pierre, d’où son exceptionnelle conservation. Ce crâne était donc armé contre les ravages du temps, pour le plus grand plaisir des scientifiques qui ont fait sa découverte il y a trois ans. Le tout à seulement 55 kilomètres de l'endroit où a été découverte "Lucy", la plus célèbre des Australopithèques, dont il pourrait bientôt voler la vedette.





Le crâne fossilisé a été mis à jour par une équipe internationale d’anthropologues lors de fouilles ayant conduit à la découverte en février 2016 d’une mine d’ossements sur le site de Woranso-Mille, un ancien système fluvial et lacustre situé dans le nord de l’Ethiopie. Yohannes Haile-Selassie, anthropologue au Muséum d’Histoire naturelle de Cleveland (Etats-Unis) et coauteur de deux études parues dans la revue Nature, a déclaré lors d'une conférence de presse que ce crâne est à ce jour "l’un des plus complets des fossiles d'hominidés de plus de 3 millions d'années".