Il n’avait plus été vu depuis plus de 25 ans : le chevrotain à dos argenté est toujours bien présent au Vietnam

Depuis plusieurs années, les nouvelles alarmantes au sujet de la disparition continue d’espèces d’animaux se multiplient. Et si, ces derniers jours, un contre-exemple s’était fait jour du côté du Vietnam ? Il est vrai très rarement étudié par la communauté scientifique, un petit ruminant d’Asie a en tout cas fait son grand retour dans les radars et devant les appareils photos, selon une étude divulguée lundi dans Nature Ecology & Evolution.

Non repéré depuis plus de 25 ans, le chevrotain à dos argenté (Tragulus Versicolor), un mammifère également appelée cerf-souris du Vietnam, a en effet été de nouveau photographié… au Vietnam, seul pays où il serait présent. "Imaginez un cerf qui aurait été rétréci à la taille d'un petit caniche. Retirez lui ses bois et rajoutez lui deux petites canines. Puis plongez les deux tiers de l'animal dans un seau de peinture gris argenté : vous obtiendrez un chevrotain à dos argenté", explique à l'AFP Andrew Tilker du Global Wildlife Conservation (GWC), coauteur de l'étude.