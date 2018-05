Il peut engloutir notre soleil en 2 jours : découverte d’un énorme trou noir à croissance rapide

Un véritable aspirateur céleste, capable d’engloutir notre soleil en deux jours. Telle est la découverte d’un groupe d’astronomes de l’Université nationale australienne (ANU). Localisé à 12 milliards d’années-lumières de notre galaxie, ce trou noir est gigantesque. Selon les estimations, il fait la taille de 20 milliards de soleils. Mais c’est sa croissance ultra-rapide de 1% chaque million d'années - ce qui n’est pas un long délai dans l’espace - qui interpelle les chercheurs.





"Ce trou noir évolue si rapidement qu’il brille des milliers de fois plus qu’une galaxie entière, à cause de tous les gaz qu’il aspire chaque jour et qui causent beaucoup de friction et de chaleur", détaille le Dr Wolf, astrophysicien à l’ANU. Et de prévenir : "Si nous avions ce monstre dans notre Voie lactée, il serait 10 fois plus lumineux qu’une pleine lune. Et serait tellement clair qu’il ferait disparaître presque toutes les étoiles dans le ciel. Il rendrait également la vie sur Terre impossible en raison des quantités énormes de rayons X qu'il dégage."