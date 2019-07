Infox : supercherie sur les images de la mission Apollo XI ?

D'après une étude récente, 9% des Français pensent sérieusement que les Américains n'auraient jamais marché sur la Lune, et qu'il s'agit d'une supercherie. Toutes les images de la mission Apollo XI auraient été tournées dans les studios d'Hollywood. Quels sont les arguments des complotistes ? La NASA a-t-elle des explications ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.