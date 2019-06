Innovation : l'ascenseur vers les abysses

Une expérience scientifique étonnante s'apprête à démarrer au large de Marseille. Pendant un mois, quatre plongeurs vont vivre 28 jours dans un caisson pressurisé de cinq mètres carrés. Cette mission sera menée par le photographe Laurent Ballesta. Elle doit leur permettre d'explorer le monde sous-marin à très grande profondeur, entre Marseille et Monaco.



