L'intelligence artificielle donnera-t-elle bientôt la réplique aux personnalités politiques ?

Afin de rendre compte de cette nouveauté, qui pourrait donc permettre de discuter avec un débatteur d'un nouveau genre d'ici quelques années, IBM a organisé une démonstration-presse il y a quelques jours à San Francisco. Sujet du débat-test : faut-il ou non subventionner la conquête spatiale ? Après avoir écouter les arguments de l'humain, plutôt défavorable à l'idée, la machine s'est lancé dans la joute verbale : "Permettez-moi de répondre à l’argument de mon adversaire. Il est toujours facile de dire que l’on doit investir dans des choses plus importantes, mais l’exploration spatiale est importante pour dynamiser notre économie. Elle apportera un développement significatif et des créations d’emplois dans des secteurs comme le tourisme, les mines ou la construction."