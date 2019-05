Internet spatial : Starlink, la "machine à fric" d'Elon Musk pour financer les voyages vers Mars

Pour mener à bien son rêve d’envoyer des humains sur Mars, une entreprise extrêmement coûteuse, Elon Musk a besoin d'argent. De beaucoup d'argent. Si les activités de lancement de fusées pourraient rapporter jusqu’à 3 milliards de dollars chaque année à SpaceX, les revenus générés par Starlink pourraient quant à eux atteindre 30 milliards de dollars par an, estime le milliardaire. "Nous voyons cela comme un moyen pour SpaceX de générer des revenus pouvant être utilisés pour développer des lanceurs et des vaisseaux spatiaux. Nous pensons qu'il s'agit d'un tremplin essentiel sur la voie de l'établissement d'une ville autonome sur Mars et d'une base sur la Lune."





La compagnie spatiale d'Elon Musk n'est cependant pas la seule à se lancer dans la course à l’Internet de l’espace. En février dernier, la startup américaine OneWeb a ainsi placé en orbite six mini-satellites expérimentaux, à une altitude de 1000 kilomètres. Son fondateur, Greg Wyler, ambitionne à terme de déployer une constellation de 650 satellites d’ici à 2021. Le patron d’Amazon, Jeff Bezos, développe également sa propre constellation via la société Kuiper System : un réseau de 3200 satellites qui doit permettre de proposer "un accès internet haut débit à 95 % de la population mondiale". D’autres projets sont également dans les tiroirs. Parmi eux : LeoSat (78 satellites), Kepler (140 satellites), Telesat (300 satellites), Boeing (2400), ou encore Samsung (4000).