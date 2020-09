De la phosphine sur Vénus : "On ne va pas conclure pour autant qu'il y a de la vie"

Si cette découverte suscite l'enthousiasme, elle "n'est pas une preuve robuste de vie, seulement d'une chimie anormale et inexpliquée", nuance Jane S. Greaves, professeure d'astronomie et autrice principale de l'article. Joint par LCI, François Forget, planétologue, directeur de recherche au CNRS à l'Institut Pierre Simon Laplace et membre de l'Académie des sciences, appelle à la prudence. Toutefois, selon lui, cette détection "intéressante et assez excitante" a le mérite d'ouvrir de nombreuses portes.

LCI : Des chercheurs ont confirmé la présence de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. De quoi parle-t-on ?

François Forget : La phosphine est une molécule assez simple. Ce gaz est composé d'un atome de phosphore marié à trois atomes d'hydrogène. On en trouve beaucoup dans les atmosphères de Jupiter et Saturne, riches en hydrogène. Par contre, il n'y a pas de raison qu'il y en ait sur Vénus ni sur Terre. Or, sur notre planète, on le trouve en très petite quantité et il est d'origine biologique. Il peut être produit, par exemple, par des bactéries anaérobies, qui n'aiment pas l'oxygène et qu'on trouve dans les intestins des animaux. Il faut savoir que c'est un gaz incolore, inodore et très toxique. Dans les conditions vénusiennes, il n'est pas censé y en avoir. C'est une atmosphère de CO₂, très acide et très oxydante. La phosphine est détruite très rapidement.

LCI : Et, pourtant, de la phosphine a bien été détectée dans les couches nuageuses...

François Forget : À l'aide de méthodes d'astrophysiciens, des chercheurs ont pu mesurer avec des télescopes des raies liés à la présence de ce gaz dans l'atmosphère de Vénus, plutôt au niveau des nuages. On parle de 20 parties par million (ppm), ce n'est pas beaucoup. Depuis longtemps, on suppute qu'il pourrait y avoir de la vie là-bas. Mais pas à la surface, où les conditions sont infernales : il n'y a pas d'eau, il fait très sec et la température avoisine les 470 degrés. C'est plus que ce qu'on utilise pour pyrolyser la matière organique dans les fours. Ce n'est pas du tout compatible avec la chimie du vivant. En revanche, quand on monte à 50-60 kilomètres d'altitude, dans la très épaisse atmosphère de Vénus, il fait entre 0 et 60°C. Et là, on a des nuages de gouttelettes, essentiellement d'acide sulfurique avec un petit peu d'eau. Cela reste quand même très austère.