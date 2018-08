"Jour du dépassement" : la Terre vit désormais à crédit et l'échéance est de plus en plus tôt dans l'année

Nous utilisons plus de ressources que la nature ne peut régénérer, à cause de la surpêche et la surexploitation des forêts notamment. Mais aussi parce que notre émission de dioxyde de carbone dans l'atmosphère est plus importante que ce que les écosystèmes - les arbres et océans - peuvent absorber. Actuellement, nous consommons l’équivalent de 1,7 planète Terre par an. “Un déficit que nous continuons de creuser d’année en année, en empruntant des ressources naturelles à la Terre, aux autres pays et aux générations futures”, selon WWF.