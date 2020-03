L'astéroïde Psyché est-il la "mine d'or" du futur ? La Nasa et Elon Musk veulent aller vérifier sur place

Une sonde spatiale, baptisée Psyché , quittera DONC la Terre à bord du lanceur Falcon Heavy de SpaceX. Si tout va bien, l'engin atteindra ce "monde métallique", situé dans la ceinture d’astéroïdes, entre Mars et Jupiter, à l'horizon 2026. Une fois là-bas, l'engin étudiera sa composition ainsi que les possibilités de forer de tels corps célestes. Une éventualité qui, grâce aux avancées technologiques, pourrait être possible, mais pas avant au moins 50 ans, si l'on en croit Scott Moore, professeur à la Société royale d’astronomie de Londres, cité par le site Big Think .

A la clé, un butin vertigineux d’environ 700 quintillions d'euros, autrement dit un sept avec une série de vingt zéros (un quintillion représente en fait un milliard de milliards, ndlr). A en croire certains experts, ce corps céleste mesurant près de 200 kilomètres renfermerait suffisamment de métaux précieux et d’or pour transformer chacun d’entre nous en multimilliardaire. (16) Psyché serait principalement constitué de nickel et de fer, mais aussi d’or. Enfin, ça, c’est la théorie. Elle d'ailleurs à ce jour très discutée, certains la qualifie même de totalement farfelue. Mais avant de s’en convaincre, la Nasa, en partenariat avec SpaceX, la compagnie spatiale d'Elon Musk, est bien décidé à se rendre sur place pour y mener ses propres investigations.

L’exploitation minière de ces corps célestes, tout comme celui du sol lunaire, est une idée qui fait son chemin au sein des gouvernements de plusieurs pays. Si (16) Psyché semble être l’astéroïde le plus riche de notre Univers, d’autres corps spatiaux bien plus près présentent des richesses qu’il serait intéressant d’exploiter. Scott Moore explique ainsi que si "Psyché représente le Graal de l’exploration spatiale pour l’or", d’autres astéroïdes plus proches de la Terre pourraient être exploités plus rapidement. Et des États se sont d'ores et déjà lancés dans la course au minage spatial.

La Chine, les États-Unis et même le Luxembourg ont déjà misé sur le l’exploitation de l’espace, et ce, malgré les complexités juridiques et incertitudes techniques qui subsistent toujours. Le Traité sur l’espace de 1967 instaure en effet un principe de non-appropriation nationale de l’espace extra-atmosphérique. Mais le texte a plusieurs fois été affaibli par des lois nationales, comme en 2015 avec le Commercial Space Launch Competitiveness Act aux États-Unis puis en 2017 avec une loi luxembourgeoise qui permet à toute entreprise, même étrangère, de s’approprier les ressources de l’espace, rappelle le site Space Law.