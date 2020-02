L'éclat de Vénus augmente jour après jour : comment l'observer dans le ciel nocturne

De fait, l'explication est assez simple. Ce corps céleste est la deuxième planète la plus proche du Soleil. "Elle se situe à 108 millions de kilomètres contre 150 millions pour la Terre. De ce fait, Vénus tourne autour de notre étoile plus rapidement et rattrape par conséquent la Terre. Et c’est justement ce qui se passe en ce moment", explique à LCI Francis Rocard, astrophysicien et responsable du programme d'exploration du Système solaire au Centre national d'études spatiales (Cnes).

Comme chaque année à la même époque, la planète Vénus détrône Sirius en devenant, après la Lune, l'objet le plus brillant de la voûte céleste du point de vue de la Terre. Depuis déjà plusieurs semaines, notre voisine se rapproche doucement de nous, à raison d'un kilomètre chaque jour. Dans le même temps, elle doit atteindre son périhélie, soit le point de son orbite le plus proche du Soleil. Et cette double proximité exceptionnelle nous permet de la contempler plus lumineuse que jamais.

Au plus proche, Vénus se situera à seulement 42 millions de kilomètres de notre monde. Et c'est au cours de la nuit du 24 mars que le spectacle promet d'être le plus exceptionnel : le phare vénusien trônera à 41 degrés au-dessus de l'horizon et sa magnitude aura presque atteint son apogée. Plus globalement, les soirées les plus longues à passer en sa compagnie auront lieu entre le 17 mars et le 6 avril, indique le site Futura-Sciences.

L'éclat de Vénus continuera ensuite de croître pour atteindre son maximum le 28 avril. Malheureusement, d'ici là, l'astre aura quitté sa plus haute altitude visible dans le ciel nocturne pour plonger vers l'horizon et disparaître totalement de la sphère céleste à la fin du mois de mai. Le 3 juin prochain, alors indécelable, Vénus passera discrètement entre notre planète et le Soleil, avant de réapparaître juste au-dessus de l'horizon dans la voûte céleste avant le début de l'été.